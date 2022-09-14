В Канаде день похорон Елизаветы II будет объявлен выходным
Оттава, 14 сентября, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил понедельник 19 сентября, день похорон королевы Великобритании Елизаветы II, федеральным выходным в знак скорби по поводу ее кончины, передает агентство Reuters.
«19 сентября канадцы всей страны отдадут дань уважения самому долгоправившему монарху Канады, ее величеству королеве Елизавете II, — говорится в заявлении Трюдо. — Для большинства канадцев она была единственным монархом, которого мы когда-либо знали, и многие из нас испытывают в ней глубокую привязанность и признательность за ее преданность Канаде».
Понедельник будет выходным днем для всех работников федерального правительства. Другие работодатели, включая правительства провинций и территорий, не обязаны следовать этому примеру.
Премьер-министры провинций Нью-Брансуик, Ньюфаундленд и Лабрадор выступили с заявлениями, в которых объявили понедельник 19 сентября разовым выходным.
В Онтарио будет объявлен день траура, но школы останутся открыты, сказал в премьер-министр провинции Даг Форд. Это решение, по его словам, позволит «учащимся узнать о многочисленных заслугах королевы перед народом Онтарио, Канады и всего Содружества».