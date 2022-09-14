Варшава, 14 сентября, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Польша собирается заморозить цены на электроэнергию на текущем уровне для населения в 2023 году, заявил лидер правящей в стране партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский 13 сентября на встрече с избирателями.

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По его словам, на такую льготу смогут рассчитывать домохозяйства, потребляющие до 2000 киловатт-часов в месяц. Кроме того, как отметил Качиньский, дополнительную скидку при оплате счетов за электричесво получат те семьи, которые смогут в 2022 году израсходовать хотя бы на 10% меньше электроэнергии, чем в прошлом году.

«Если кто-то уменьшит потребление по сравнению с прошлым годом хотя бы на 10%, он получит дополнительную скидку», — сказал политик.

Лидер PiS утверждает, что такой шаг позволит стабилизировать расходы на свет примерно для двух третей домохозяйств Польши. Он также добавил, что в ближайшие дни польский премьер-министр Матеуш Моравецкий представит дополнительные меры поддержки населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа были обнародованы итоги опроса компании United Surveys, согласно которым более 72% жителей Польши хотят получать доплаты на покупку угля и других видов топлива.