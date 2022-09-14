Москва, , 09:04 — REGNUM Миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет направлена в Армению для оценки ситуации в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает пресс-служба секретариата организации.

ОДКБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Договорённость о направлении миссии в Армению была достигнута 13 сентября на внеочередной сессии, которая прошла в режиме видеоконференции. Возглавит миссию генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, в неё войдут начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и представители государств — членов организации.

Участники миссии оценят сложившуюся обстановку, подготовят подробный доклад и выработают предложения по деэскалации возникшей напряжённости. С докладом они выступят перед главами государств на очередной сессии Совета коллективной безопасности, которая состоится осенью в Ереване.

Для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности ОДКБ создаётся рабочая группа. В неё войдут сотрудники секретариата и военнослужащие объединённого штаба.

В секретариате добавили, что участники заседания полностью поддержали посреднические усилия России, направленные на стабилизацию обстановки в регионе.

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