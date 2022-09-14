Донецк, 14 сентября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В поселке Гольмовский в Донецкой Народной Республике в результате обстрела со стороны ВСУ погибли четыре мирных жителя, сообщили 14 сентября в штабе территориальной обороны ДНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

«ВФУ обстреляли пос. Гольмовский, по ул. Больничной погибли четыре мирных жителя», — говорится в телеграм-канале штаба.

Также сообщается, что ещё один человек был ранен.