Ивановский район, Амурская область, 14 сентября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В бездействии, повлекшем травмирование ребёнка, обвиняют главу Ивановского района Амурской области. В отношении него возбуждено дело о халатности, оно расследовано и будет передано в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

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По версии следствия, в июле 2020 года глава принял работы по созданию спортивного городка в селе Берёзовке, не проверив наличие сертификатов на установленные объекты и без проведения экспертизы. В результате на пятилетнего ребёнка упали ворота для мини-футбола — конструкция не имела устройства для защиты от опрокидывания. Здоровью мальчика был нанесён тяжкий вред.

В отношении главы района возбудили дело по статье 293 УК РФ («Халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Обвинительное заключение по делу утверждено, материалы будут переданы в суд. За травмирование ребёнка также ответит подрядчик, в отношении него возбудили дело по статье 238 УК РФ («Выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Как сообщало ИА REGNUM, летом в суд передали обвинительное заключение, сформированное в отношении экс-руководителя Благовещенского района Амурской области Евгения Седых. Он будет отвечать за халатность, допущенную при проектировании дамб.