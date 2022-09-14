В Чечне до конца 2022 года построят еще четыре детских сада
Грозный, 14 сентября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В Чечне принято решение построить еще четыре детских сада для решения проблемы переполненности дошкольных учреждений. Они будут сданы до конца 2022 года. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров по итогам встречи с председателем комитета правительства ЧР по дошкольному образованию Адамом Черхиговым.
Как отметил чеченский лидер, республика по темпам прироста населения овляется одним из лидеров в России, из-за этого возникает потребность в большом количестве детских садов. Для её решения в регионе ежегодно открывают десятки новых учреждений дошкольного образования.
По его словам, было принято решение о капитальном ремонте ряда дошкольных учреждений. Также будут отремонтированы обветшалые игровые площадки. Денежные средства на проведение этих работ предоставит Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.