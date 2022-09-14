Грозный, 14 сентября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В Чечне принято решение построить еще четыре детских сада для решения проблемы переполненности дошкольных учреждений. Они будут сданы до конца 2022 года. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров по итогам встречи с председателем комитета правительства ЧР по дошкольному образованию Адамом Черхиговым.

Tatarstan.ru Детский сад

Как отметил чеченский лидер, республика по темпам прироста населения овляется одним из лидеров в России, из-за этого возникает потребность в большом количестве детских садов. Для её решения в регионе ежегодно открывают десятки новых учреждений дошкольного образования.

«Один из главных проблемных вопросов заключается в переполненности детских учреждений. И это несмотря на то, что ежегодно в республике открываются десятки новых детсадов. В этой связи принято решение до конца текущего года построить еще четыре детских учреждения, а в следующем году довести этот показатель до семи», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, было принято решение о капитальном ремонте ряда дошкольных учреждений. Также будут отремонтированы обветшалые игровые площадки. Денежные средства на проведение этих работ предоставит Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.