Чеджу, Южная Корея, , 08:52 — REGNUM С 14 по 16 сентября на южнокорейском острове Чеджу проходит ежегодный Форум мира, сообщает Yonhap News.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Мероприятие, в котором принимают участие представители 30 южнокорейских и зарубежных общественных организаций, проходит под девизом «От конфликта к миру: сосуществование и сотрудничество».

В рамках форума участники обсудят такие глобальные проблемы, как изменение климата и пандемию коронавируса.

В числе докладчиков — президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта, бывший президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри, губернатор американского штата Мэриленд Ларри Хоган и бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.