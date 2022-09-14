Москва, 14 сентября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Граждане России под влиянием общей информации о развитии торговых взаимоотношений с КНР будут увеличивать вклады в юанях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Китайские юани

«Рубль стал лучшей валютой для хранения сбережений в результате следующих причин: отсутствия возможности накапливать в долларах и евро; слабого предложения со стороны банков альтернативных конвертируемых валют; рисков использования ценных бумах эмитентов из недружественных стран; снижения потребности в наличных долларах и евро из-за ограничений туризма и покупок недвижимости в странах Евросоюза, — объяснил Сафонов. — Ранее мы отмечали, что юань — менее привлекательная валюта для сбережения по сравнению со свободно конвертируемой валютой ОЭА, Саудовской Аравии, Бахрейна, Гонконга. Однако граждане слабо информированы о такой возможности и поэтому под влиянием общей информации о развитии торговых взаимоотношений с КНР будут увеличивать вклады в юанях».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов заявил, что рубль укрепился «в головах жителей» РФ как главное и надежное средство хранения сбережений.