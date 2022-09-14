Ереван, , 08:49 — REGNUM Утром 14 сентября Вооружёнными силами (ВС) Азербайджана в направлении армянских населённых пунктов Джермук и Верин Шоржа были применены артиллерии, миномёты и другие виды оружия. Об этом 14 сентября сообщает минобороны Армении.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что в ночь на 14 сентября ситуация на границе Армении и Азербайджана продолжала быть напряженной.

«В частности, противник применил БПЛА в направлении Джермука. С 08:00 (07:00 мск — ред.) противник, применяя артиллерию, миномёты и крупнокалиберное стрелковое оружие, начал наступательные действия в направлениях (населённых пунктов — ред.) Джермук и Верин Шоржа», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министры иностранных дел Армении и Франции Арарат Мирзоян и Катрин Колонна обсудили по телефону обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе.