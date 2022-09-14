Анкара, 14 сентября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Лидеры балканских стран во время турне президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обратились к турецкому лидеру с просьбой обсудить на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным поставки газа в их страны, чтобы избежать проблем зимой. Об этом со ссылкой на выступление министра сельского и лесного хозяйства Турции Вахита Киришчи сообщает издание Haberler.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

В ходе выступления министр рассказал, что глава республики сначала посетил Боснию и Герцеговину, затем Сербию, а потом Хорватию. На этой неделе турецкий лидер примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде по приглашению Путина.

«Предложение, высказанное президентами и премьер-министрами всех трёх стран, а также министрами на уровне собеседников, было таким: «Пожалуйста, вы будете на Шанхайском саммите […] Пожалуйста, скажите Путину», — сообщил глава турецкого минсельхоза.

По информации издания, на Балканах рассчитывают, что это поможет им избежать проблем с энергоносителями в предстоящие месяцы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что предстоящая зима для Европы будет весьма холодной, но следующая вообще будет полярной. Он добавил, что страны инициативы «Открытые Балканы» — Сербия, Албания и Северная Македония планируют направить совместное письмо руководству ЕС и попросить его помочь им решить вопрос импорта электроэнергии.