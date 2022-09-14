Ермаковский район, Красноярский край, , 08:47 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки ликвидировано три лесных пожара в Ермаковском районе. Пройденная огнём площадь составила почти 1,4 тыс. га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального минлесхоза.

Лесной пожар (сс) skeeze

Причиной возгораний, по предварительным данным, стали местные жители. В тушении огня участвовали более 110 человек. В патрулировании территории, доставке сил и средства пожарным было задействовано пять воздушных судов.

Таким образом, по данным на утро 14 сентября, действующих пожаров в регионе нет.

«В районах края по условиям погоды леса патрулируют наземные группы и авиация. Также обстановку контролируют с помощью 100 камер видеонаблюдения, установленных в 29 муниципалитетах», — отметили в ведомстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Три лесных пожара зарегистрировано в Красноярском крае