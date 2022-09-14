Чебоксары, , 08:47 — REGNUM В Чувашии планируют премировать спортсменов, которые завоевали призовые места на значимых соревнованиях российского уровня, начиная с 1 января 2022 года. Это связано с тем, что российских атлетов из-за санкций лишили возможности выступать на международных соревнованиях. Данный проект постановления внесён на рассмотрение регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Российский спорт ИА REGNUM

Изменения предлагается внести в постановление о государственной поддержке спортсменов и тренеров Чувашии. Речь идёт о премировании за призовые места в значимых всероссийских спортивных соревнованиях в условиях зарубежных санкций, которые также коснулись российских спортсменов в части запрета выступлений на международных состязаниях.

«В связи с этим предлагается учредить премии за достижение высоких спортивных результатов спортсменам Чувашской Республики, ставших победителями и призёрами всероссийских спортивных соревнований, а также их тренерам. К таким соревнованиям предлагается отнести чемпионаты России, Спартакиаду среди сильнейших спортсменов по видам спорта, финальные соревнования Всероссийских сельских спортивных игр», — говорится в документе.

Размер премий дифференцирован в зависимости от статуса соревнований и занятого места и варьируется от 6 тыс. рублей до 12 тыс. рублей для спортсменов, для тренеров премии устанавливаются в размере 50% от выплачиваемой спортсмену премии.

Размеры премий победителям и призёрам сельских спортивных игр в зависимости от занятого места устанавливаются в размере от 1 800 до 3 600 рублей.

Премии предлагается выплачивать из республиканского бюджета. Минспорт Чувашии предлагает распространить действие данного постановления на указанные виды соревнований, начиная с 1 января 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM , в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В сентябре стало известно, что МОК оставил данное решение в силе.

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