Чебоксары, 14 сентября 2022, 08:47 — REGNUM В Чувашии планируют премировать спортсменов, которые завоевали призовые места на значимых соревнованиях российского уровня, начиная с 1 января 2022 года. Это связано с тем, что российских атлетов из-за санкций лишили возможности выступать на международных соревнованиях. Данный проект постановления внесён на рассмотрение регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Российский спорт
Российский спорт
ИА REGNUM

Изменения предлагается внести в постановление о государственной поддержке спортсменов и тренеров Чувашии. Речь идёт о премировании за призовые места в значимых всероссийских спортивных соревнованиях в условиях зарубежных санкций, которые также коснулись российских спортсменов в части запрета выступлений на международных состязаниях.

«В связи с этим предлагается учредить премии за достижение высоких спортивных результатов спортсменам Чувашской Республики, ставших победителями и призёрами всероссийских спортивных соревнований, а также их тренерам. К таким соревнованиям предлагается отнести чемпионаты России, Спартакиаду среди сильнейших спортсменов по видам спорта, финальные соревнования Всероссийских сельских спортивных игр», — говорится в документе.

Размер премий дифференцирован в зависимости от статуса соревнований и занятого места и варьируется от 6 тыс. рублей до 12 тыс. рублей для спортсменов, для тренеров премии устанавливаются в размере 50% от выплачиваемой спортсмену премии.

Размеры премий победителям и призёрам сельских спортивных игр в зависимости от занятого места устанавливаются в размере от 1 800 до 3 600 рублей.

Премии предлагается выплачивать из республиканского бюджета. Минспорт Чувашии предлагает распространить действие данного постановления на указанные виды соревнований, начиная с 1 января 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM , в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В сентябре стало известно, что МОК оставил данное решение в силе.

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