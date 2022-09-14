Уфа, 14 сентября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на федеральных трассах в Башкирии снизилось на 55%. Об этом 14 сентября сообщил глава БашкирииРадий Хабиров в своем телеграм-канале.

Пресс-служба правительства Брянской области Строительство автодороги

Он сообщил также, что показатель тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на федеральных трассах в республике снизился на 38%.

Хабиров напомнил, что в Башкирии — 795 км дорог федерального значения (трассы М-5 «Урал», М-7 «Волга», Р-240 Уфа — Оренбург).

Глава республики сообщил, что от года в год растут объемы финансирования на строительство, реконструкцию и обустройство автодорог в Башкирии, а также на проектно-изыскательские работы.

«В 2022 году по сравнению с 2021-м — больше на 167%. В ближайшие годы рассчитываем на увеличение. У федеральных дорожников в Башкирии масштабные планы, в том числе — строительство нашего участка автодороги, который станет частью маршрута Казань — Екатеринбург», — заявил он.

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