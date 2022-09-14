Москва, , 08:44 — REGNUM На фоне западных санкций страны бывшего СССР и нарастили поставки различных товаров в Россию, передаёт 14 сентября РБК со ссылкой на торговую статистику стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и государства бывшего СССР.

Экспорт

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Страны ЕАЭС — Армения, Казахстан, Киргизия и Белоруссия — за март–июнь 2022 года экспортировали в Россию товары на сумму более $9,4 млрд, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

За четыре месяца Армения увеличила поставки товаров в Россию более чем в 1,5 раза, а Киргизия — более чем в два раза. Киргизия в июне увеличила поставки в РФ на $124 млн, что в 4,7 раза больше, чем в июне 2021 года, за январь–июль — на $396 млн (на 88%).

Грузия увеличила экспорт в Россию до $82,6 млн в июле 2022 года с $46,2 млн в июне и с $59 млн в июле 2021 года,

ИА REGNUM сообщало, некоторые из американских компаний, покинувших российский рынок, проявляют интерес к торговле с Россией через турецких посредников.

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