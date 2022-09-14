Марсель, Франция, 14 сентября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Немецкий «Айнтрахт» одержал победу над французским «Марселем» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Футбол

Единственный гол в матче забил нападающий «Айнтрахта» Йеспер Линдстрём на 43-й минуте.

На сегодняшний день «Айнтрахт» занимает третье место в группе D, на счету команды три очка. «Марсель» идёт на четвёртом месте без набранных очков.

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