Москва, 14 сентября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Власти ФРГ не смогут решить проблему высокой инфляции монетарными методами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Германии

«Рост цен в Германии обусловлен геометрическим ростом цен на сырье, а также стоимостью усложнившейся логистики комплектующих. Монетарными методами данную проблему решить невозможно, — сказал он. — Поэтому ожидаемый рост потребительских цен к концу года в Германии составит не менее 9,5-10%. Рост цен продолжится и в первом квартале 2023 года и может достигнуть уровня в 11%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что на данный момент в Германии можно ожидать дальнейшего роста инфляции, которая со значительной вероятностью ускорится с наступлением осенне-зимнего периода.