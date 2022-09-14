Красноярск, 14 сентября 2022, 08:43 — REGNUM Заявление представителя киевского нацистского режима Алексея Арестовича о том, что жителям б. УССР, которые добровольно получили российский паспорт и активно поддерживают РФ, угрожает головная ответственность, прокомментировал первый секретарь комитета Красноярского краевого отделения «Коммунистической партии «Коммунисты России» Андрей Селезнёв.

Алексей Арестович
Алексей Арестович
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«В чём нельзя отказать разного рода Арестовичам, Зеленским и им подобным, так это в последовательности и настойчивости в претворении их живодерских планов», — отметил собеседник ИА REGNUM.

По его словам, власти киевского режима уже давно назначили всех русских, жаждущих воссоединения с Россией, да и всех обывателей, проживающих на юго-востоке б. УССР, во враги своего режима: «А значит намерены измываться, гнобить и убивать их».

«Угрозы захватить, бросить в застенки уже граждан России, объявив их изменниками «государства», которое они отвергли — это, конечно, дикость, варварство. Задача России — защитить своих новых граждан от помешательства этого преступного режима! Защитить любой ценой, жёстко и показательно», — подытожил Андрей Селезнёв.

Как сообщало ИА REGNUM, соответствующее заявление нацист Арестович сделал в своём телеграм-канале.

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