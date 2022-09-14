Анадырь, 14 сентября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. На Чукотке в торговые предприятия уже получили более 98 тонн лососевых — это в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Рыбу и рыбную продукцию завозят в районы по мере поступления заявок, где не ведётся промысел, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Чукотка. Точка отсчета»

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Первые партии рыбы получили Эгвекинот и Билибинский район. В остальные муниципалитеты округа рыба поступит в продажу позже — это связано со спецификой транспортной логистики. Всего в 2021 году в муниципалитеты округа поставили свыше 180 тонн лососевых, в этом году показатель планируется увеличить.

«Рыба входит в перечень социально значимых продовольственных товаров округа и насчитывает восемь видов рыбной продукции. На реализацию населению социально значимых продовольственных товаров из окружного бюджета направлено 918 млн рублей», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, рыбоводные предприятия на Дальнем Востоке планируют расширение производств, но сталкиваются при этом с рядом трудностей.