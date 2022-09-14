Москва, , 08:42 — REGNUM Рубль укрепился не только в смысле обменного курса к основным мировым валютам, но и в головах жителей РФ как главное и надежное средство хранения сбережений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Рубль © ИА REGNUM

«Безусловно, это значимый фактор национального финансового суверенитета, хотя и недостаточный пока для почивания на лаврах, — сказал Ордов. — Пессимисты или невротики могут не без оснований доказывать, что доверие к рублю стало вынужденным ответом на резкое ограничение инвестиций в финансовые нерублевые инструменты, ограничения на валютном рынке, резкое охлаждение деловых связей с Европой и рядом других стран, ограничение на движение капитала и проведение ряда спекулятивных операций. «Побочным» эффектом этих мер стало укрепление рубля».

Как подчеркнул Ордов, крепкий рубль — крепкая экономика и финансовая система.

«Хотя это не всегда так, но сегодня выбор большинства жителей РФ склоняется к рублю и инвестициям в рублях, — уточнил экономист. — Десятилетиями формировался стереотип финансового поведения у граждан с небольшими сбережениями — купить доллары и положить под матрас, а при необходимости продать и потратить рубли на что-то очень нужное. На горизонте трех-пяти лет эта стратегия всегда приносила ожидаемый доход, при этом страдала российская экономика, которая недополучала инвестиционные финансовые ресурсы для развития».

По его словам, в настоящее время в РФ сформировались уникальные условия, когда все «могут оказаться на одной галере и поплыть в сторону экономического развития, гребя веслами рублевых депозитов в банках».

«Вера в рубль требует конвертации не в иностранную валюту, а во внутренние инвестиции, когда рост экономики принесет дивиденды тем, кто сберегал в рублях и тем, кто в этом экономическом развитии принимал непосредственное и опосредованное участие, — сказал Ордов. — Любой даже самый длинный путь начинается с первого шага. Печально было бы не использовать те финансовые условия, которые мы уже сформировали, возможно, и не по своей воле».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, почему в РФ выросла средняя сумма продажи долларов.

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