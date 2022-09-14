Москва, 14 сентября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Рубль укрепился не только в смысле обменного курса к основным мировым валютам, но и в головах жителей РФ как главное и надежное средство хранения сбережений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

ИА REGNUM Рубль

«Безусловно, это значимый фактор национального финансового суверенитета, хотя и недостаточный пока для почивания на лаврах, — сказал Ордов. — Пессимисты или невротики могут не без оснований доказывать, что доверие к рублю стало вынужденным ответом на резкое ограничение инвестиций в финансовые нерублевые инструменты, ограничения на валютном рынке, резкое охлаждение деловых связей с Европой и рядом других стран, ограничение на движение капитала и проведение ряда спекулятивных операций. «Побочным» эффектом этих мер стало укрепление рубля».

Как подчеркнул Ордов, крепкий рубль — крепкая экономика и финансовая система.

«Хотя это не всегда так, но сегодня выбор большинства жителей РФ склоняется к рублю и инвестициям в рублях, — уточнил экономист. — Десятилетиями формировался стереотип финансового поведения у граждан с небольшими сбережениями — купить доллары и положить под матрас, а при необходимости продать и потратить рубли на что-то очень нужное. На горизонте трех-пяти лет эта стратегия всегда приносила ожидаемый доход, при этом страдала российская экономика, которая недополучала инвестиционные финансовые ресурсы для развития».

По его словам, в настоящее время в РФ сформировались уникальные условия, когда все «могут оказаться на одной галере и поплыть в сторону экономического развития, гребя веслами рублевых депозитов в банках».

«Вера в рубль требует конвертации не в иностранную валюту, а во внутренние инвестиции, когда рост экономики принесет дивиденды тем, кто сберегал в рублях и тем, кто в этом экономическом развитии принимал непосредственное и опосредованное участие, — сказал Ордов. — Любой даже самый длинный путь начинается с первого шага. Печально было бы не использовать те финансовые условия, которые мы уже сформировали, возможно, и не по своей воле».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, почему в РФ выросла средняя сумма продажи долларов.