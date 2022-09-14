Страсбург, Франция, , 08:42 — REGNUM По словам главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, санкции стран Запада против России можно сравнить с диетой, которая работает постепенно. Он заявил об этом 13 сентября, отвечая на вопросы депутатов на пленарной сессии в Страсбурге.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы настаиваем на том, что эти санкции работают. Мы не можем их отменять, пока они не принесут результат. Этот как диета, результат не достигается на следующий день», — сказал он.

Также глава евродипломатии отметил, что, по его мнению, эффект от антироссийских санкций должен нарастать постепенно и добавил, что если в этом случае резко их отменить, «то килограммы могут вернуться».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что правительство Канады выделит 4,5 млрд канадских долларов ($3,43 млрд) на реализацию мер поддержки малообеспеченных слоев населения, наиболее сильно страдающих от высокой инфляции.