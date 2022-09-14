Страсбург, Франция, 14 сентября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. По словам главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, санкции стран Запада против России можно сравнить с диетой, которая работает постепенно. Он заявил об этом 13 сентября, отвечая на вопросы депутатов на пленарной сессии в Страсбурге.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Мы настаиваем на том, что эти санкции работают. Мы не можем их отменять, пока они не принесут результат. Этот как диета, результат не достигается на следующий день», — сказал он.

Также глава евродипломатии отметил, что, по его мнению, эффект от антироссийских санкций должен нарастать постепенно и добавил, что если в этом случае резко их отменить, «то килограммы могут вернуться».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что правительство Канады выделит 4,5 млрд канадских долларов ($3,43 млрд) на реализацию мер поддержки малообеспеченных слоев населения, наиболее сильно страдающих от высокой инфляции.