Вашингтон, 14 сентября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В США восьми задержанным по подозрению в незаконной перевозке мигрантов предъявили обвинения. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба министерства юстиции США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

пресс-служба минюста США «Задержаны восемь предполагаемых контрабандистов, им сегодня в южном округе штата Техас были предъявлены обвинения».

Обвинение полагает, что подозреваемые имели отношение к незаконной перевозке мигрантов, предположительно, граждан Мексики, Колумбии и Гватемалы, по территории США в ужасных условиях «с целью получения материальной выгоды».

Подозреваемые в преступлении американские граждане были задержаны в штатах Алабама, Луизиана, Миссисипи и Техас.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент США Камала Харрис считает, что южная граница США надёжно охраняется, несмотря на рекордные показатели задержания нелегальных мигрантов.