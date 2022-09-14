Москва, 14 сентября 2022, 08:41 — REGNUM Зафиксированный в РФ рост средней суммы продажи долларов может быть связан с тем, что население ожидало более сильного его роста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.
«Кроме того, кто-то, может быть, видит риски ослабления доллара. Также повлиять на продажи может повлиять фактор сезонности. Например, учебный год начался, и родители могли за счёт валютных сбережений приобрести необходимые товары, — сказал Алиев. — Следует, однако, учесть, что доллар имеет потенциал укрепления, и активная продажа долларов сейчас экономически не целесообразна».
Напомним, как сообщалось ранее, в РФ средняя сумма продажи долларов в пунктах обмена в августе по сравнению с июлем выросла почти на 50%.
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