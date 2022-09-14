Москва, 14 сентября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Зафиксированный в РФ рост средней суммы продажи долларов может быть связан с тем, что население ожидало более сильного его роста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

401(K) 2012 Доллары

«Кроме того, кто-то, может быть, видит риски ослабления доллара. Также повлиять на продажи может повлиять фактор сезонности. Например, учебный год начался, и родители могли за счёт валютных сбережений приобрести необходимые товары, — сказал Алиев. — Следует, однако, учесть, что доллар имеет потенциал укрепления, и активная продажа долларов сейчас экономически не целесообразна».

Напомним, как сообщалось ранее, в РФ средняя сумма продажи долларов в пунктах обмена в августе по сравнению с июлем выросла почти на 50%.