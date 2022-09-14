Грозный, 14 сентября 2022, 08:40 — REGNUM В Чечне будут составлены списки желающих для участия в специальной военной операции на территории б. УССР. Поручение об этом дал глава Чечни Рамзан Кадыров. В подразделение для выполнения боевых задач войдут военнослужащие силовых подразделений.
Он также отметил, что сотрудники чеченского спецназа «демонстрируют превосходные результаты в зоне проведения СВО», что «достойно всяческих похвал».
Как сообщало ИА REGNUM, из Чечни каждые две недели отправляются в зону боевых действий отряды добровольцев со всей России, подготовленные в Российском университете спецназа. Также недавно были отправлены на борьбу с неонацистами на территории б. УССР два лучших воинских подразделения спецназовцев Чечни — полк «Север» и батальон «Юг».
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