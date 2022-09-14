Москва, 14 сентября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Доллар является основной валютой расчета, и переход РФ на национальные валюты во внешнеторговых контрактах затруднен из-за их невысокой ликвидности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил доцент кафедры инфраструктуры финансовых рынков ВШЭ Андрей Столяров. Так он прокомментировал высказывание замглавы ФТС РФ Владимира Ивина о падении доли доллара во внешнеторговых контрактах России на 40%.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Доля доллара и других валют во внешнеторговых контрактах зависит от страновой структуры экспорта-импорта. Естественно, что санкции, переориентация России на азиатские страны привели к падению доли доллара, — констатировал Столяров. — И очевидно, эта доля будет снижаться. Но с меньшей интенсивностью. Поскольку внешнеторговая переориентация требует создания новых механизмов расчета. Доллар является основной валютой расчета. И переход на национальные валюты затруднен из-за невысокой ликвидности этих валют. Пока на первом месте китайский юань. Возможно увеличение доли индийской рупии, дирхама, турецкой лиры и других валют, экономики которых будут активнее вовлекаться в товарооборот с Россией».

При этом он подчеркнул, что прямой связи между падением доли доллара во внешнеторговых контрактах и курсом рубля нет.

«В большей степени последний зависит от соотношения экспорта и импорта, цен на сырьевые товары, которые экспортирует Россия. В случае падения объемов экспорта и резкого снижения цен на сырьевые товары возможно давление на курс рубля», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ уже начала четко проявляться тенденция к снижению доли доллара во внешнеторговых контрактах.