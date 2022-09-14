Ханты-Мансийск, 14 сентября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В Югре с начала 2022 года подразделением лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по ХМАО рассмотрено более 32 тысяч заявлений по вопросам оказания государственных услуг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ca.garcia.s Оружие

За восемь месяцев 2022 года во взаимодействии с полицейскими росгвардейцами проверены более 50 тысяч владельцев оружия. В результате выявлено почти 1800 правонарушений, изъято 925 единиц оружия, добровольно сдано более 700 единиц.

Кроме того, активно проводилась работа по проверке граждан, нарушивших сроки перерегистрации оружия. Работа в данном направлении деятельности продолжается, отмечают в управлении Росгвардии по ХМАО.