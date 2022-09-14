Ереван, 14 сентября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Подразделения вооружённых сил Азербайджана утром 14 сентября возобновили атаки на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Армении.

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«Противник, применяя артиллерию, минометы и крупнокалиберное стрелковое оружие, вновь начал атакующие действия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что азербайджанская сторона также применяет беспилотники. В минобороны заявили, что армянские военнослужащие соразмерно реагируют на атаки. Ереван возложил ответственность за происходящее на Баку.

Напомним, в ОДКБ решили направить миссию в Армению для оценки ситуации после обострения на границе с Азербайджаном.