Москва, 14 сентября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Основные критические решения Запада, связанные с валютной блокадой России, остались позади. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

Fr.wikipedia.org Доллар

«Пик интенсивности дедолларизации российской экономики, скорее всего, пройден, поскольку позади основные критические решения Запада, связанные с валютной блокадой России, — сказала Воронкова. — Да и рыночная целесообразность предопределяет ограничения этого процесса. Многие российские компании продолжают работать с долларовыми контрактами, а потребности граждан в ключевых валютах связаны с необходимостью оплаты образовательных, медицинских услуг, зарубежным отдыхом, погашением валютных кредитов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что доллар и евро теряют привлекательность в РФ на фоне проблем в экономиках Америки и ЕС.