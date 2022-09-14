Бразилиа, 14 сентября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. По данным бразильской Сети по исследованию продовольственной безопасности, в стране голодают 33,1 миллиона бразильцев, и их число выросло на 73% за последние два года. Эти данные стали предметом ожесточенной политической борьбы в преддверии президентских выборов, которые должны состояться 2 октября 2022 года, как передает агентство France-Presse.

Фавела. Бразилия

Левый кандидат в президенты, экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва резко критикует ультраправого кандидата, нынешнего президента Жаира Болсонару из-за того, что Бразилия в 2021 году вновь появилась на «Карте голода» Всемирной продовольственной программы, в соответствии с которой 28,9% населения страны живут в условиях умеренного или острого недостатка продовольствия.

Это серьезный экономический провал для Бразилии, которую удалили с карты в 2014 году, после того как экономический бум и социальные программы помогли вывести из бедности 30 миллионов человек при президенте Лулы (2003-2010).

Болсонару же обвиняет Лулу в коррупции, объясняя ей проблемы Бразилии.