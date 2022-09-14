Вашингтон, 14 сентября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Представители Южной Кореи и США обсудят конкретные шаги по укреплению сдерживания угрозы со стороны КНДР. Обсуждение данной темы состоится в ходе встречи Консультативной группы высокого уровня по вопросам расширенного сдерживания (EDSCG). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на источник в правительстве.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

Согласно опубликованным данным, с южнокорейской стороны во встрече примут участие заместитель министра иностранных дел Чо Хён Дон и заместитель министра обороны Син Бом Чхоль, а с американской — заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Каль и помощник госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

Прибыв 13 сентября в Вашингтон, представитель министерства обороны Южной Кореи заявил, что союзники координируют усилия в сфере безопасности в преддверии возможного проведения КНДР ядерных испытаний.

Отвечая на вопрос о том, будет ли на заседании достигнуто какое-либо конкретное соглашение, он сказал, что Сеул и Вашингтон сделают всё возможное. Предыдущие переговоры по вопросам безопасности состоялись в январе 2018 года.