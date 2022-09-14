Москва, 14 сентября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В России сохранится тренд на снижение доли доллара в валютной структуре международных расчетов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

David Dennis Китайский юань

«Из-за санкций государство и крупнейшие компании находятся в поиске альтернативных валют для формирования международных резервов и реализации межстрановых платежей, — сказала Воронкова. — Реакция российского рынка уже очевидна — развитие биржевой торговли валютами дружественных стран. Так, переводы в недружественные юрисдикции во II квартале сократились вчетверо, а рост биржевого оборота с китайским юанем вырос за последние пять месяцев почти в девять раз. Как валюта, представляющая основного торгового партнера России, китайский юань и в перспективе будет среди лидеров в валютной структуре зарубежных платежей и поступлений РФ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб заявил, что в РФ будет расти интерес к китайскому юаню.