Пермь, , 08:34 — REGNUM В Пермском крае в августе 2022 года отмечен рост цен на школьные принадлежности, сообщили в Пермьстате.

Школьные принадлежности

С приближением начала учебного года на 4,0-9,6% подорожали карандаши чернографитные, ручки шариковые, тетради школьные, альбомы для рисования. Стоимость печатных изданий увеличилась на 0,1-2%.

Одежда для детей школьного возраста выросла в цене на 2,1%, бельевой трикотаж — на 0,9%. Рост цен на различные виды обуви составил от 0,7 до 2,8%.

Добавим, в августе 2022 года в индекс потребительских цен на товары и услуги на территории Прикамья составил 99,5%.