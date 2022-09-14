Хабаровск, , 08:32 — REGNUM Нацистский киевский режим заблокировал счета жителей территории б. УССР, которые были эвакуированы в Россию. Об этом 14 сентября рассказала журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова по итогам координационного совета уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), который проходил в Хабаровске.

Татьяна Москалькова Ombudsmanrf.org

По словам российского омбудсмена, в данный момент она работает по ряду вопросов, которые связаны с эвакуированными с территории б. УССР в Россию.

«Первое — это вопрос гривен, потому что многие имеют возможность поменять, и это те деньги, которым им не хватает. Надо отметить, что многие из них всю жизнь работали и накапливали средства на своих счетах, которые сегодня совершенно безобразным образом, в нарушение норм, принципов международного права, отобраны. Заблокированы их карточки [киевские], и они не могут из банков свои собственные деньги — зарплаты, пенсии, накопления — снять», — сказала она.

Также Москалькова уточнила, что в данный момент она работает над вопросом получения субсидий эвакуированными жителями бывш. УССР и определением возможности для их проживания на территории России на долгий срок.

Как сообщал ИА REGNUMо, накануне стало известно, что первые 100 вынужденных переселенцев из Харьковской области прибыли в Тульскую область.