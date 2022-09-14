Москва, 14 сентября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» ЗВО в ночное время по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

ОТРК «Искандер» относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 км. Боевая часть ракеты ОТРК может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.

В российском оборонном ведомстве отметили, что крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности, а засечь их невозможно.