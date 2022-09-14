Уфа, 14 сентября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Производство лекарств в Башкирии выросло за семь месяцев на 38,6% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что это связано с уходом иностранных компаний и увеличением спроса на препараты отечественного производства.

«Речь идет о лекарствах для лечения желудочно-кишечного тракта, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, болезнях нервной и дыхательной систем», — сообщает пресс-служба.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии объем промышленного производства за семь месяцев 2022 года составил 103% к аналогичному периоду 2021 года.