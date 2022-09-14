Пермь, 14 сентября, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В Перми вынесен приговор по делу о гибели пассажира автобуса. Женщина-водитель признана виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщили в краевой прокуратуре.

Prokuror-kaluga.ru В суде

ДТП произошло днём в августе 2021 года. Водитель на остановочном комплексе «Старцева» во время высадки пассажиров не убедилась в том, что все люди покинули салон, и начала движение автобуса при открытых дверях. Пожилая женщина выпала на дорогу. При этом водитель допустила на нее наезд автобуса. От полученных травм пенсионерка скончалась.

Суд назначил водителю полтора года лишения свободы. Отбывать наказание фигурантка будет в колонии — поселении. Кроме того, женщине запретили в течение двух лет и десяти месяцев заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Перевозчика обязали возместить родственникам погибшей компенсацию вреда в размере 2,7 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.