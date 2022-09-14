Москва, 14 сентября, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Действующие на территории б. УССР спецподразделения Вооруженных сил России получили партию новейших армейских снайперских винтовок Чукавина (СВЧ) для опытно-боевой эксплуатации, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

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«Силам специальных операций поставлена партия снайперских винтовок Чукавина для апробации в боевых условиях проводимой на [территории б. УССР] специальной военной операции. Первые отзывы о новом стрелковом комплексе были положительные», — сказал собеседник агентства.

Снайперская винтовка Чукавина представляет собой новое поколение винтовок и должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до одного километра.