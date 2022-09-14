Москва, , 08:26 — REGNUM Европейский союз пытается бесцеремонно вклиниться в трёхстороннюю работу Москвы с Баку и Ереваном и создать препятствия для сотрудничества. Об этом 14 сентября заявил директор четвёртого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Денис Гончар.

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Он напомнил, что глава МИД России Сергей Лавров и официальный представителем российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова уже давали оценки таких попыток со стороны ЕС. Дипломат подчеркнул, что активизация Брюсселя произошла на фоне «санкционной кампании и прекращения совместной работы по линии Минской группы ОБСЕ».

Гончар добавил, что главная цель Евросоюза — вытеснить Россию из Закавказья.

«Это геополитические игры с нулевым результатом, в которые мы не играем», — указал дипломат в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что главным приоритетом РФ в Закавказье является достижение и сохранение безопасной обстановки в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, очередное обострение на границе между Арменией и Азербайджаном произошло в ночь на 13 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и нападениях на границе и на линии разведения сил в Нагорном Карабахе. Обе стороны сообщили о потерях и раненых.

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13 сентября госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил премьер-министру Армении Николу Пашиняну, что США готовы оказать содействие прекращению военных действий на армяно-азербайджанской границе. По его словам, США будут добиваться скорейшего прекращения боевых действий и урегулирования конфликта Армении и Азербайджана.

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