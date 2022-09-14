Саратов, 14 сентября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Сформировать межведомственные комиссии по вопросам демографии в районах, где показатели смертности превышают среднерегиональные, намерены в Саратовской области. Соответствующую задачу поставил временно исполняющий обязанности губернатора Роман Бусаргин.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Семья. Рисунок

В состав созданных комиссий войдут главврачи, руководители надзорных ведомств, специалисты по вопросам охраны труда и спорта. Курировать данное направление будет министр здравоохранения Олег Костин.

Членам комиссии необходимо проанализировать структуру смертность в каждом муниципалитете и подготовить мероприятия по улучшению ситуации. Комиссии под руководством глав районов будут работать на постоянной основе.

«Показатели смертности требуют тщательного разбора и обобщения. Каждому главе района нужно сформировать комиссию, которую он возглавит», — заявил Бусаргин.

По данным Саратовстата, в 2021 году в регионе всего умерло от всех классов болезней более 48 тыс. человек (20,3% на 1000 человек населения), это больше на 20,8% к уровню 2020 года. Продолжительность жизни у мужчин снизилась до 64,8 лет, женщин — до 73,2.

Коэффициент рождаемости с 2020 по 2021 годы не изменился и составил 7,7 из числа родившихся к среднегодовой численности населения на 1000 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за январь–июль 2022 года в России родилось 749,2 тыс. человек, а умерло — 1 млн 150,8 тыс. человек. Естественная убыль населения за семь месяцев составила 401,6 тыс. человек.

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