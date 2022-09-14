Чебоксары, 14 сентября 2022, 08:25 — REGNUM В прокуратуре Чувашии продолжаются кадровые назначения. Пост прокурора Новочебоксарска занял Валерий Гришин, ранее работавший прокурором Цивильского района, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.
Приказом генерального прокурора России на должность прокурора Новочебоксарска назначен старший советник юстиции Валерий Гришин, который с 2020 года работал прокурором Цивильского района.
Справка ИА REGNUM. Валерий Алексеевич Гришин родился в 1975 году в Козловском районе. Является выпускником юридического факультета Чувашского государственного университета. В 1997 году был принят на службу в органы прокуратуры на должность помощника прокурора Козловского района, где затем работал следователем и заместителем прокурора. Также он последовательно работал прокурором Комсомольского, Ибресинского и Цивильского районов.
Напомним, что 30 июня 2020 года указом президента России Андрей Фомин был назначен на должность прокурора Чувашии.
Как сообщало ИА REGNUM , в апреле 2022 года Евгений Ким, который ранее работал в прокуратурах Хабаровского края и Магаданской области, стал заместителем прокурора Чувашии. Он сменил на посту Александра Кондратьева.
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