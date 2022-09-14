Чебоксары, 14 сентября, 2022, 08:25 — ИА Регнум. В прокуратуре Чувашии продолжаются кадровые назначения. Пост прокурора Новочебоксарска занял Валерий Гришин, ранее работавший прокурором Цивильского района, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Иван Шилов, ИА REGNUM Управленческие кадры

Приказом генерального прокурора России на должность прокурора Новочебоксарска назначен старший советник юстиции Валерий Гришин, который с 2020 года работал прокурором Цивильского района.

Напомним, что 30 июня 2020 года указом президента России Андрей Фомин был назначен на должность прокурора Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM , в апреле 2022 года Евгений Ким, который ранее работал в прокуратурах Хабаровского края и Магаданской области, стал заместителем прокурора Чувашии. Он сменил на посту Александра Кондратьева.