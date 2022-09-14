Благовещенск, , 08:32 — REGNUM В Амурской области вынесли приговор гадалке, которая обманула 13-летнюю девочку. Ребёнок передал мошеннице 11 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября в пресс-службе прокуратуры региона.

Михаил Врубель. Гадалка. 1895

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Инцидент произошёл в городе Свободном, девочка находилась дома одна. Гадалка провела ритуал с водой и потребовала у ребёнка оплаты. Несовершеннолетняя отдала ей деньги, поскольку поверила в гадание.

Женщину признал виновной в мошенничестве Свободненский городской суд. Её приговорили к двум годам заключения в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале у жительницы Нижегородской области гадалка выманила 25 тыс. рублей. Мошенницу разыскивала полиция.