Иркутск, 14 сентября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 14 сентября известило о ДТП с участием автобуса в Иркутске. Инцидент произошел сегодня около 9:00 местного времени на объездной НЛО: автобус Kia столкнулся с грузовиком Volvo, после которого 34-летний водитель пассажирского транспорта допустил наезд на ограждение.

МВД В Иркутске полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП с участием автобуса

Дорожные полицейские выяснили, что автобус двигался по маршруту Ангарск — Иркутск. На момент ДТП в его салоне находилось 15 пассажиров. Все они отправлены попутным автобусом до места назначения. По предварительной информации, в автоаварии никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются причины и условия произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 по 11 сентября на территории Иркутской области произошло 34 ДТП с пострадавшими. Также известно, что в них двое человек погибли и 45 получили травмы различной степени тяжести.

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