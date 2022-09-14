Владивосток, , 08:23 — REGNUM В Приморском крае завершено благоустройство почти 70 парков, скверов, пешеходных зон и 244 дворов в городах и сёлах. Комфортные общественные и придомовые пространства появились благодаря федеральным и краевому проекту, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе.

Благоустроительные работы завершены в 67 населённых пунктах края.

Сквер Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В высокой степени готовности — ещё более десятка объектов, их сдача запланирована на ближайшее время. Приемка благоустроенных территорий идет с привлечением самих жителей», — добавили специалисты.

Работы велись по нацпроекту «Жилье и городская среда», программе «1000 дворов Дальнего Востока» и проекту губернатора «1000 дворов».

По словам заместителя председателя Правительства Приморья Елены Пархоменко, благоустройство завершено более чем на 80%, и с каждым днём число сданных объектов увеличивается.

«Несмотря на экономические сложности, где-то нарушения логистических цепочек по доставке оборудования, все наши планы, которые ставились на этот год в плане благоустройства, выполнены», — заверила Пархоменко.

Как сообщало ИА REGNUM, 462 территории благоустроят в 2022 году в Самарской области.