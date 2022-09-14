Уфа, 14 сентября, 2022, 08:25 — ИА Регнум. 103% составил объем промышленного производства в Башкирии за семь месяцев текущего года. Об этом 14 сентября сообщил премьер-министр правительства регионаАндрей Назаров в своем телеграм-канале.

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина На производстве

Он сообщил, что этот показатель на 2% выше среднероссийского значения и 2,3% выше, чем по Приволжскому федеральному округу.

Назаров пояснил, что рост зафиксирован в сферах добычи полезных ископаемых, обеспечении электроэнергией, газом и паром, кондиционирования воздуха и в обрабатывающих производствах.

«Из 29 промышленных видов экономической деятельности рост объемов обеспечили 19», — сообщил чиновник.

Премьер-министр республиканского правительства отметил, что в республике в 2,4 раза увеличилось производство электрического оборудования. Объем производства мебели увеличился на 35,4%.

«Традиционно, наибольший вклад в рост индекса промпроизводства внесли добыча сырой нефти и природного газа (134,5%), предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (116,3%), производство прочих транспортных средств и оборудования (111,4%), химических веществ и продуктов (102,4%)», — сообщил он.