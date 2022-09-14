Горловка, ДНР, , 08:23 — REGNUM В результате обстрела киевскими нацистами населённого пункта Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли четыре мирных жителя. Об этом 14 сентября сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

Свеча Алексей Колчин © ИА REGNUM

«ВФУ обстреляли посёлок Гольмовский, по ул. Больничной погибли четыре мирных жителя», — говорится в сообщении.

Также указывается, что ещё один человек при обстреле со стороны бандеровцев получил ранение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России обнародовало видеозапись уничтожения российскими вертолётам Ка-52 водного морского десанта киевских боевиков в районе Запорожской АЭС.