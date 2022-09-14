Вашингтон, , 08:32 — REGNUM Россия по-прежнему обладает мощным военным потенциалом и способна использовать свою армию не только в б. УССР. Об этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил 13 сентября на регулярном брифинге.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

В ответ на просьбу одной из журналисток он дал оценку военному потенциалу России, проводящей спецоперацию против киевского режима. По словам советника, несмотря на большое количество проблем, российская армия «всё ещё очень крупная и мощная».

«В распоряжении [президента РФ Владимира] Путина всё ещё остается чрезвычайно крупный военный потенциал, который можно использовать не только [в б. УССР], но и потенциально в других местах», — сказал Кирби.

Он добавил, что минобороны США в новой Стратегии национальной обороны характеризует Россию «как острую угрозу», и это верная формулировка. Российская армия по-прежнему способна «нанести большой ущерб», заключил Кирби.

Как сообщало ИА REGNUM, Кирби заявил также, что США в ближайшее время планируют предоставить Киеву очередной пакет военной помощи.

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