Сингапур, , 08:19 — REGNUM Цены на нефть снизились в среду 14 сентября на ожиданиях очередного повышения процентной ставки ФРС США после неожиданного роста потребительских цен в августе, что перевесило влияние прогноза ОПЕК о росте спроса на нефть, передает агентство Reuters.

Нефтепровод Gov.by

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 38 центов, или 0,4%, до 92,79 доллара за баррель на азиатских торгах к 07:07 по московскому времени. Американская нефть West Texas Intermediate стоила 87,02 доллара за баррель, снизившись на 29 центов, или 0,3%.

Давление на цены оказал отчет по инфляции в США, развеявший надежды на то, что ФРС сократит темпы ужесточения монетарной политики в ближайшие месяцы.

«Сильный доллар США и ожидание еще одного крупного повышения ставки ФРС ослабили настроения», — сказала аналитик CMC Markets Тина Тенг.

14 сентября доллар поднялся почти до 24-летнего пика по отношению к иене. Цены на нефть обычно устанавливаются в долларах США, поэтому укрепление доллара делает этот товар более дорогим для держателей других валют.

Что касается предложения, то запасы сырой нефти в США выросли примерно на 6 миллионов баррелей за неделю, закончившуюся 9 сентября, согласно рыночным источникам со ссылкой на данные Американского института нефти.

Некоторую поддержку ценам оказало заявление Организация стран — экспортеров нефти, которая подтвердила прогнозы роста мирового спроса на нефть в 2022 и 2023 годах, ссылаясь на признаки того, что ситуация в крупных экономиках лучше, чем ожидалось, несмотря на инфляцию и другие проблемы.

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